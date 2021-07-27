При взрыве на химическом предприятии в Германии есть погибший

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - При взрыве на химическом предприятии Currenta в ФРГ в городе Леверкузен погиб один человек, сообщает Die Welt.

Ранее пресс-служба компании сообщила, что есть раненые, пропавшими без вести числятся пять человек.

Взрыв на нефтебазе химического предприятия Currenta в городе Леверкузен произошел в 9:40 (10:40 по Москве).

Сообщается, что над городом висели клубы черного дыма, через систему оповещений о городских происшествиях жителей предупредили о необходимости закрывать окна и двери.