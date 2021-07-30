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Полет корабля Starliner компании Boeing к МКС перенесли на 3 августа

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Второй испытательный полет в беспилотном режиме космического корабля CST-100 Starliner корпорации Boeing к Международной космической станции (МКС), который был отложен из-за инцидента с российским модулем "Наука", планируется осуществить 3 августа, сообщили в NASA.

В американском космическом агентстве ранее сообщили, что на пристыковавшемся в четверг к МКС модуле "Наука" произошло нештатное включение двигателей, из-за чего станция развернулась на 45 градусов. Для компенсации импульса пришлось задействовать двигатели модуля "Звезда" и грузового корабля "Прогресс". Наземным специалистам удалось вернуть контроль над станцией, экипаж и оборудование не пострадали.

В связи с расследованием инцидента NASA решило перенести планировавшийся в пятницу старт. Запуск корабля, создаваемого для будущих полетов американских астронавтов на орбиту, предполагается осуществить с помощью тяжелой ракеты-носителя Atlas 5 компании United Launch Alliance 3 августа в 01:20 по времени Восточного побережья США (08:20 мск) с 41-го стартового комплекса на космодроме на мысе Канаверал во Флориде. Стыковка с МКС должна состояться 4 августа.

В ходе первого тестового полета корабля, который был проведен 20 декабря 2019 года, ему не удалось состыковаться с МКС. Ракета успешно вывела непилотируемый корабль на суборбитальную траекторию. Однако после этого на нем возникла проблема, связанная со сбоем в системе расчета времени работы двигателей, в результате которой Starliner вышел на нештатную, более низкую орбиту для сближения с МКС. Корабль перерасходовал топливо, и стыковка с МКС стала невозможной. Он совершил успешную мягкую посадку на полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико. Это была первая наземная посадка американской спускаемой капсулы. Все предыдущие американские аппараты приводнялись в океане.

В начале февраля NASA сообщило, что первый полет новейшего американского космического корабля Starliner компании Boeing с астронавтами на борту к МКС планируется осуществить не ранее сентября. В рамках контракта с NASA корпорация Boeing получила более $5 млрд на разработку, создание и осуществление миссий корабля Starliner по доставке астронавтов на МКС и возвращению их на Землю. Он предназначен для экипажа в составе до семи человек. Другая американская компания - SpaceX по сходному контракту с NASA получила $3,1 млрд для разработки своего космического корабля Crew Dragon, который уже совершил ряд пилотируемых полетов на МКС.

МКС Starliner Boeing NASA Atlas 5

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