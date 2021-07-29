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Инцидент с модулем "Наука" развернул МКС на 45 градусов

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Международная космическая станция (МКС) развернулась на 45 градусов из-за внештатного включения двигателей модуля "Наука", пристыковавшегося к станции в четверг, сообщили в NASA.

"Двигатели модуля начали работать в 12:45 по восточному времени непреднамеренно и неожиданно, развернув станцию на 45 градусов. Восстановительные работы вернули станцию в нормальное положение, экипажу ничего не угрожает", - говорится в твиттере космического агентства.

Ранее в NASA сообщили, что наземные специалисты вернули контроль над станцией и все системы МКС в норме. Согласно трансляции NASA, для компенсации импульса пришлось задействовать двигатели модуля "Звезда" и грузового корабля "Прогресс". В "Роскосмосе" объяснили инцидент работой с остатками топлива в модуле "Наука".

Ранее в четверг модуль "Наука" успешно пристыковался к МКС. Сроки запуска модуля неоднократно переносились. Изначально пуск "Науки" был назначен на 2017 год, но был перенесен на 2018 год из-за засора в топливной системе. Засор мог спровоцировать поломку двигательной системы МКС, поэтому модуль был возвращен производителю на доработку. Позднее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что основной причиной проблем с топливной системой "Науки" был не засор, а брак.

Новый российский модуль предназначен для наращивания технических и эксплуатационных возможностей российского сегмента Международной космической станции. Он будет обеспечивать возможность реализации программы научных исследований в интересах фундаментальной науки и социальной сферы, и в том числе развитие и наращивание ресурсов российского сегмента МКС.

NASA МКС Наука

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