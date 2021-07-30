Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:21Заразились
на 30.07В России 6 242 066+23 564В мире 196 626 531+658 221
Плавание04:30Мужчины, Финал  Россия США ВеликобританияПодробнееФехтование12:30Мужчины, Финал  Япония РоссияПодробнееСтрельба03:00Женщины, Финал  Россия Южная Корея КитайПодробнееДзюдо11:00Мужчины, Поединки за 3-е место  Россия ФранцияПодробнее

Корабль Starliner с ракетой Atlas 5 увезены со стартовой площадки из-за непогоды

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Из-за неблагоприятных погодных условий в районе космодрома на мысе Канаверал во Флориде ракета-носитель Atlas 5 с кораблем CST-100 Starliner корпорации Boeing, который должен отправиться к Международной космической станции (МКС), в пятницу были увезены со стартовой площадки в закрытый цех вертикальной сборки, сообщила компания-разработчик носителя United Launch Alliance (ULA).

"Для защиты корабля Starliner и ракеты Atlas 5 от ненастной погоды мы увезли их обратно в цех вертикальной сборки", - говорится в сообщении.

При этом, как отметили в NASA, Starliner и Atlas 5 находятся в безопасности и готовы ко второму тестовому орбитальному полету.

"На данный момент ближайшая возможность для запуска будет 3 августа в 13:20 по времени Восточного побережья США (20:20 мск)", - напомнили в американском космическом агентстве.

Ранее в NASA сообщили, что полет Starliner к МКС, который был запланирован на 30 июля, был отложен из-за инцидента 29 июля с российским модулем "Наука" при стыковке со станцией. В связи с расследованием происшедшего NASA решило перенести планировавшийся в пятницу старт.

Со своей стороны, глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что перенос запуска нового американского корабля Starliner к МКС вызван необходимостью адаптировать модуль "Наука" к станции.

До этого в "Роскосмосе" утверждали, что перенос пуска связан с плохими погодными условиями.

Накануне вечером NASA сообщила о переносе пуска на 3 августа. Как отметили в агентстве, это "даст время экипажу МКС проверить работу новоприбывшего модуля "Наука" "Роскосмоса" с тем, чтобы подготовиться к прибытию Starliner".

Стыковка американского корабля с МКС должна состояться 4 августа.

В ходе первого тестового полета корабля, который был проведен 20 декабря 2019 года, ему не удалось состыковаться с МКС.

Ракета успешно вывела непилотируемый корабль на суборбитальную траекторию. Однако после этого на нем возникла проблема, связанная со сбоем в системе расчета времени работы двигателей, в результате которой Starliner вышел на нештатную, более низкую орбиту для сближения с МКС. Корабль перерасходовал топливо, и стыковка с МКС стала невозможной.

Он совершил успешную мягкую посадку на полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико. Это была первая наземная посадка американской спускаемой капсулы. Все предыдущие американские аппараты приводнялись в океане.

В начале февраля NASA сообщило, что первый полет новейшего американского космического корабля Starliner компании Boeing с астронавтами на борту к МКС планируется осуществить не ранее сентября.

В рамках контракта с NASA корпорация Boeing получила более $5 млрд на разработку, создание и осуществление миссий корабля Starliner по доставке астронавтов на МКС и возвращению их на Землю. Он предназначен для экипажа в составе до семи человек.

Другая американская компания - SpaceX по сходному контракту с NASA получила $3,1 млрд для разработки своего космического корабля Crew Dragon, который уже совершил ряд пилотируемых полетов на МКС.

Boeing Starliner Atlas 5

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: пятница, 30 июля

При нападении на танкер Mercer Street погибли британец и гражданин Румынии

Пандемия коронавируса

Режим ЧС из-за коронавируса ввели в трех префектурах близ Токио

Режим ЧС из-за коронавируса ввели в трех префектурах близ Токио

Лукашенко допустил размещение российских войск в Белоруссии

Лукашенко допустил размещение российских войск в Белоруссии

Второе испытание американской гиперзвуковой ракеты вновь прошло неудачно

Второе испытание американской гиперзвуковой ракеты вновь прошло неудачно
Пандемия коронавируса

Коронавирусом в мире заразились свыше 196,6 млн человек

Пандемия коронавируса

На Украине выявили рекордный за месяц суточный прирост случаев COVID

На Украине выявили рекордный за месяц суточный прирост случаев COVID

Что случилось этой ночью: пятница, 30 июля

Пандемия коронавируса

В Южную Корею доставят 1,3 млн доз вакцины Moderna от COVID-19

В Южную Корею доставят 1,3 млн доз вакцины Moderna от COVID-19
Пандемия коронавируса

Премьер-министр Израиля заявил о начале ревакцинации лиц старше 60 лет

Премьер-министр Израиля заявил о начале ревакцинации лиц старше 60 лет
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');