США начали эвакуацию работавших с американскими военными афганцев

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - США в пятницу перевезли на американскую территорию группу афганцев, которые работали вместе с американскими военными в Афганистане, сообщает агентство Associated Press (AP).

Таким образом, Вашингтон в преддверии завершения вывода своего воинского контингента с афганской территории приступил к эвакуации из Афганистана местных жителей, работавших на американскую армию и не желающих оставаться на родине после вывода оттуда американских военных.

"Сегодня - важный этап: мы продолжаем выполнять обещание, сделанное тысячам афганцам, которые работали плечом к плечу с американскими военными и дипломатами в течение последних 20 лет в Афганистане", - отмечается в заявлении президента США Джо Байдена.

В США в пятницу прибыли вместе с семьями бывшие переводчики и другие работники-афганцы, которые опасаются мести боевиков группировки "Талибан" (запрещена в России) за помощь армии США.

В четверг конгресс США подавляющим большинством одобрил закон, который позволит выдать дополнительные 8 тыс. специальных виз жителям Афганистана.

В общей сложности власти США планируют эвакуировать около 2,5 тыс. афганцев, сотрудничавших с американскими властями, а также их семьи.

Администрация Байдена назвала операцию по вывозу афганцев в США "Убежище союзников" (Allies Refuge). Операция получила широкую поддержку в конгрессе от республиканцев и демократов.