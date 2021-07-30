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В афганском городе Герат напали на Миссию ООН

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - ООН осуждает совершенное в пятницу нападение на основной офис миссии в Герате (Афганистан), в результате которого погиб один афганский полицейский и несколько человек пострадали, говорится в заявлении миссии.

В заявлении уточняется, что "ни один сотрудник ООН не пострадал".

В пятницу был обстрелян КПП на пути к зданию миссии ООН, нападавшие также использовали реактивные снаряды. "Нападение на КПП, на которых четко указано, что это объект ООН, совершили антиправительственные элементы", - говорится в документе.

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"ООН в спешном порядке старается воссоздать полную картину о нападении и с этой целью находится в контактах с соответствующими сторонами", - подчеркивается в документе.

Спецпредставитель генсека по Афганистану Дебора Лайонс, она же глава Миссии ООН, назвала "печальным" нападение на ООН. "Виновников нападения необходимо идентифицировать и предать правосудию", - заявила Лайонс.

В ООН напоминают, что "нападения на гражданский персонал ООН запрещены в соответствии с международным правом, они могут расцениваться как военные преступления".

По данным Миссии ООН в Афганистане, ранее в пятницу близ Герата произошли столкновения между силами движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ) и правительственными войсками.

Афганистан ООН

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