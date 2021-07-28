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Шойгу сравнил действия США в Афганистане с работой "плохого дрессировщика из заезжего цирка"

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе двусторонних переговоров с министром обороны КНР Вэй Фэнхэ в Душанбе в среду дал образную оценку деятельности США в Афганистане, сообщил в среду "Интерфаксу" военно-дипломатический источник.

Он процитировал Шойгу, который на встрече с китайским коллегой сказал следующее: "Действия США на фоне текущего обострения обстановки в Афганистане, к сожалению, напоминают поведение плохого дрессировщика из заезжего цирка".

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"Мы с вами видим, что как только возникла угроза неповиновения подопечных, дрессировщик в панике сбежал из клетки и теперь вместе со всей публикой наблюдает, как участники представления грызутся внутри за оставшиеся куски мяса", - привел источник высказывание российского министра.

По его словам, Шойгу отметил также, что в российском военном ведомстве "готовы к любому развитию ситуации в регионе".

"Но надеемся, что конфликтующие силы в Афганистане сумеют найти точки соприкосновения и стабилизировать обстановку в интересах мирного развития страны", - сказал глава Минобороны РФ, слова которого, как отметил источник, вызвали одобрительную реакцию руководителя китайского военного ведомства.

Сергей Шойгу США Афганистан КНР

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