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Лукашенко вернул на доработку проект новой Конституции

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с чиновниками из регионов сообщил, что вернул на доработку представленный ему проект новой Конституции.

Президент пояснил, что предложенный проект Основного закона сложно назвать проработанным и хорошо подготовленным, сообщает госагентство БелТА в пятницу.

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"Замечаний аж на 170 листов Наталья Ивановна с Миклашевичем и Владимир Павлович выкатили президенту (председатель Совета Республики Наталя Кочанова, председатель Конституционного суда Петр Миклашевич и председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко - ИФ), - сказал Лукашенко.

"Я сегодня вернул все это писание вам. Собирайтесь и попробуйте это до чтения на уровне президента привести в соответствие. А потом вместе со мной (я обещал это), мы сядем и пойдем по каждому разделу, по каждой статье. А потом вынесем на всенародное обсуждение - пусть люди ознакомятся. И не позже февраля мы проведем референдум", - резюмировал глава государства.

В феврале Лукашенко на Всебелорусском народном собрании заявил, что проект новой Конституции будет готов в течение года.

Белоруссия Александр Лукашенко

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