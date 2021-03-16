Лукашенко подписал указ о создании комиссии по изменению Конституции

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ №105 о Конституционной комиссии, которая до 1 августа текущего года должна представить предложения по изменению Основного закона. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе главы государства.

"До 1 августа 2021 года Конституционная комиссия должна представить Президенту Беларуси выработанные предложения по изменению Основного закона страны для последующего их вынесения на республиканский референдум", - проинформировали в пресс-службе.

В состав комиссии вошли 36 человек, возглавит ее председатель Конституционного Суда Петр Миклашевич. Его заместители – председатели двух палат парламента Владимир Андрейченко и Наталья Кочанова.

В состав Конституционной комиссии также вошли сенаторы Олег Руммо, Татьяна Рунец, Сергей Сивец, депутаты Светлана Любецкая, Игорь Марзалюк, Валентин Семеняко, председатель правления "БСБ Банк" Сергей Дубков, гендиректор "МАЗ" Валерий Иванкович, гендиректор "Марко" Николай Мартынов, председатель Белорусского союза женщин Елена Богдан, директор информационно-аналитического учреждения "Круглый стол демократических сил" Юрий Воскресенский, председатель Белорусского республиканского союза юристов Валерий Мицкевич, завкафедрой конституционного права юридического факультета БГУ Григорий Василевич, зампред Конституционного Суда Наталья Карпович и другие.

На Всебелорусском народном собрании в феврале Лукашенко заявил, что проект новой Конституции будет готов в течение года, а в начале 2022 года его вынесут на референдум.

Оппозиция ранее в марте представила свою концепцию новой Конституции Белоруссии, которая предусматривает переход от президентской республики к парламентской.