Лукашенко заявил, что не хочет пожизненно оставаться президентом

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не хочет "до смерти" держать в своих руках власть в республике.

Как сообщает президентская пресс-служба, такое заявление Лукашенко сделал на церемонии вручения госнаград представителям силовых ведомств в пятницу.

"Лукашенко подчеркнул, что вопрос совсем не в том, что он якобы хочет до смерти держать власть в стране", - отмечается в сообщении.

"Да глупость полная. Я, если уж по-человечески, просто хочу хоть несколько лет пожить нормальной жизнью. Я ведь ее и не видел. Тот, кто является хоть небольшим руководителем, он меня поймет, что такое жизнь руководителя. Это с утра до вечера над тобой такой груз и такой пресс, что дальше некуда. Поэтому вопрос не во мне. Вопрос в том, что будет потом", - сказал президент.

При этом Лукашенко отметил, что считает недопустимым "заморозить" ситуацию в стране, он против застоя.

"Хочу обратить ваше внимание на одно обстоятельство (это из вашей среды - милицейской, Вооруженных Сил) - некоторые наши военнослужащие, они так не говорят, но я скажу более жестко, не понимают: ну зачем президенту этот референдум, ну зачем эта (обновленная - ИФ) Конституция, да не нужно это делать. Ребята, нет! Мы не можем так поступить. Во-первых, мы пообещали. Во-вторых, вы же помните их (оппонентов - ИФ) лозунг: "Перамены, перамены, перамены". И мы сказали: да, нужны перемены", - отметил Лукашенко.

"И они действительно нужны. Мы не можем заморозить в стране ситуацию и обстановку, ибо повторятся брежневские времена. Молодые люди этого не помнят, но мы-то, старшие, хорошо помним этот период застоя. Поэтому нужно движение вперед, нужны эти перемены. И тогда мы сказали: да, нужны, но эти перемены должны быть законными. То есть если идти к переменам, надо начинать с Конституции", - подчеркнул президент.

Как сообщалось, Лукашенко на Всебелорусском народном собрании (ВНС) в феврале заявил, что проект новой Конституции будет готов в течение года.

В середине марта он подписал указ №105 о Конституционной комиссии. Документ принят для реализации положений резолюции ВНС. Созданной комиссии поручено было разработать предложения по изменению Основного закона страны и обеспечить их всенародное обсуждение.

Комиссия провела девять заседаний и в результате предложила внести изменения в 59 статей Конституции, включить в нее 16 новых статей, исключить две.