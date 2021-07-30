Туристов на Кипре обязали сдавать ПЦР-тест раз в неделю

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения Кипра Михалис Хадзипантелас ввел требование для туристов в течение августа раз в неделю сдавать ПЦР-тест на коронавирус или тест на антигены, сообщает портал Naftemporiki.

Это требование введено в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Исключение сделано для туристов, у которых есть сертификат о полной вакцинации от коронавируса или справка о перенесенном заболевании в течение последних 180 дней.

Зайти в кафе, ресторан или другое общественное заведение можно будет только по предъявлении CyprusFlightPass. Он необходим путешественникам старше 12 лет. Туристам также рекомендуют носить с собой загранпаспорт.

Полицейские и владельцы заведений могут выборочно проверить у путешественников наличие CyprusFlightPass, в отсутствие которого будет выписан штраф в размере 300 евро, напоминает издание.

Для въезда на Кипр российским туристам без прививки нужно сдать два ПЦР-теста на коронавирус. Первый - не ранее чем за 72 часа до отправления. Его результат загружается на платформу CyprusFlightPass в течение 48 часов до вылета. Второй тест делается по прилете на остров. В аэропорту Ларнаки он стоит 30 евро, в Пафосе - 32 евро.

Дети до 12 лет освобождаются от тестирования. Туристам, прошедшим полный курс вакцинации "Спутником V", тесты сдавать не нужно.

28 июня Россия возобновила регулярное авиасообщение с восемью странами, включая Кипр. Оперштаб согласовал несколько рейсов из Москвы и регионов в Пафос и Ларнаку.