Противники антиковидных мер устроили беспорядки на Кипре

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Беспорядками у здания кипрского телеканала "Сигма ТВ" в Никосии закончилась в ночь на понедельник акция протеста противников ограничительных мер в связи с COVID-19.

"Подлое нападение произошло на наш офис в воскресенье вечером", - сообщил телеканал.

Около 2,5 тыс. участников беспорядков пришли к зданию телеканала и начали поджигать припаркованные поблизости автомобили и бить витрины. В фойе первого этажа вандалы начали крушить мебель.

На место происшествия прибыла полиция.

Никто из сотрудников телеканала не пострадал.

Ранее в воскресенье у президентского дворца прошла манифестация, участники которой выступили против предпринимаемых властями ограничительных мер, в частности введения так называемых сертификатов безопасности для сдерживания COVID-19, а также обязательной вакцинации.

С начала пандемии COVID-19 на Кипре выявлено более 91 тыс. случаев заражения, 384 пациента скончались, а более 74 тыс. человек переболели и выздоровели.