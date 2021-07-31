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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:03Заразились
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Число заражений COVID-19 в мире превысило 197 млн

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро субботы составило 197 млн 368 310, сообщает университет Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 млн 208 555 человек.

В число стран с более чем 15 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 34 млн 946 198 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 613 015.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 31 млн 613 993, а общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 423 810.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 19 млн 880 273 заболевших, умерли 555 460 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 542,0. В США на 1 млн жителей скончались 1 889 человек, в Индии - 304, Бразилии - 2 594.

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