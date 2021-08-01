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В США от COVID-19 полностью вакцинировались более 160 млн человек

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - В Соединенных Штатах, по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), по состоянию на полдень 31 июля по московскому времени от коронавируса полностью вакцинированы 164 446 964 человека.

При этом первую из используемых в США положенных двух доз вакцин Moderna и Pfizer, а также одноразовую вакцину Johnson & Johnson получили 190 982 149 человек.

Всего в стране для вакцинации уже использовано 345 640 466 доз препаратов, потребителям поступили 400 675 525 доз.

США продолжают лидировать в мире по числу инфицированных коронавирусом и скончавшихся от последствий заражения.

По сообщению американского университета Джонса Хопкинса, всего в стране с начала пандемии по конец июля зарегистрировано 34 971 597 случаев заболевания COVID-19 и 613 133 летальных исхода от него.

Хроника 09 января 2020 года – 01 августа 2021 годаПандемия коронавируса
США коронавирус

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