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Баку опроверг сообщения об обстреле армянских позиций на границе

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Министерство обороны Азербайджана опровергло сообщения об обстреле позиций армянской армии в направлении населенного пункта Араздеян на границе двух стран.

"Данная информация является безосновательной. Подразделениями ВС Азербайджана огонь не открывался", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ранее в субботу в Минобороны Армении сообщили, что военные Азербайджана открыли огонь по армянским позициям, расположенным в направлении населенного пункта Ерасх на юго-западе Армении на границе с Нахичеванской автономной республикой.

Азербайджан Армения

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