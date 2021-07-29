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Армению и Азербайджан призвали к прямым двусторонним переговорам под эгидой посредников

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта (Россия, США, Франция) призвали Армению и Азербайджан начать прямые двусторонние переговоры под эгидой посредников.

"Сопредседатели с озабоченностью относятся к недавним инцидентам вдоль армяно-азербайджанской границы, включая сообщения о жертвах. Сопредседатели призывают Армению и Азербайджан немедленно разрядить ситуацию, воздержаться от провокационной риторики и действий и полностью выполнить свои обязательства в соответствии с заявлением от 9 ноября 2020 года и другими совместно согласованными договоренностями о прекращении огня", - говорится в заявлении посредников, опубликованном на сайте ОБСЕ.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В нем отмечается, что сопредседатели подтверждают необходимость согласованного, всеобъемлющего и устойчивого урегулирования всех остающихся основных вопросов по сути конфликта и настоятельно призывают стороны как можно скорее вернуться к переговорам под эгидой сопредседателей.

"Сопредседатели повторяют свое предложение организовать прямые двусторонние консультации под их эгидой, чтобы стороны могли совместно рассмотреть и согласовать структурированную повестку дня, отражающую их приоритеты, без предварительных условий", - заявили посредники МГ ОБСЕ.

Они также выразили поддержку продолжающимся усилиям личного представителя действующего председателя ОБСЕ и его команды.

ОБСЕ Армения Азербайджан

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