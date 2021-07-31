Ереван вновь обвинил Баку в обстреле армянских позиций на границе

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - ВС Азербайджана открыли огонь по армянским позициям, расположенным в направлении населенного пункта Ерасх на юго-западе Армении на границе с Нахичеванской автономной республикой, сообщает в субботу пресс-служба Минобороны Армении.

"31 июля в 06:30 ВС Азербайджана открыли огонь по армянским позициям в направлении Ерасха и попытались осуществить укрепительные работы с помощью инженерной техники", - говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что после ответных действий армянской стороны огонь был подавлен, укрепительные работы прекращены. Как отметили в Минобороны, "по состоянию на 11:00 обстановка на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная и находится под полным контролем ВС Армении".

14 июля обострилась обстановка на границе Армении с Нахичеванью на участке населенного пункта Ерасх. Тогда Минобороны Армении сообщило о гибели армянского военного в результате выстрела со стороны ВС Азербайджана.

Минобороны Азербайджана в ответ обвинило ВС Армении в обстреле позиции азербайджанских военных и ранении азербайджанского военнослужащего.