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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:15

Крупнейший круизный оператор мира привлек на фондовом рынке $1 млрд

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Крупнейший в мире круизный оператор Carnival Corp. разместил акции на $1 млрд, чтобы привлечь средства, в частности, для погашения долга.

Компания сообщила, что продала порядка 102,14 млн новых акций по цене $9,95.

Привлеченный капитал будет направлен на общекорпоративные цели, в том числе на выплаты по долговым обязательствам с погашением в 2023 году.

Акции Carnival теряют в цене почти 13% в ходе предварительных торгов в четверг. С начала текущего года их стоимость упала на 45%.

Carnival США
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