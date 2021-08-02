Акаев добровольно приехал в Бишкек для дачи показаний

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Экс-президент Киргизии Аскар Акаев сам вызвался приехать в Бишкек и согласился сотрудничать со следствием, сообщает агентство 24.kg со ссылкой на бывшего премьер-министра страны Феликса Кулова.

"Президент Киргизии Садыр Жапаров проявил великодушие и дал возможность приехать бывшему президенту. Насколько мне известно, Аскара Акаева никто не принуждал и по прибытии в Бишкек он направился в Госкомитет национальной безопасности", - отметил Кулов.

Ранее в понедельник в Госкомитете нацбезопасности Киргизии (ГКНБ) сообщили, что Акаев доставлен в Бишкек в рамках расследования дела о коррупции при разработке золоторудного месторождения "Кумтор".

По данным ГКНБ, Акаев наряду с другими бывшими высокопоставленными чиновниками был привлечен к уголовной ответственности по факту коррупции при заключении генерального соглашения по проекту "Кумтор" в 1992 году, внесении в него изменений в 1994 году, а также при реструктуризации генерального соглашения с компанией Cameco в 2003 году.

Генпрокуратура считает, что в период с 1992 по 2019 год отдельные должностные лица и руководство ОАО "Кыргызалтын", "создав противоправную и устойчивую связь" с представителями канадской компании Cameco, Centerra Gold Inc., а также ЗАО "Кумтор Оперейтинг Компани" и ЗАО "Кумтор Голд Компани", "в целях незаконного получения материальных и других благ заключали заведомо невыгодные для Киргизии соглашения по разработке золоторудного месторождения "Кумтор".

Акаев покинул страну после смены власти в 2005 году.