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Первый президент Киргизии Акаев доставлен в Бишкек

Первый президент Киргизии Акаев доставлен в Бишкек
Аскар Акаев
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Госкомитет нацбезопасности Киргизии (ГКНБ) объявил, что в Бишкек доставлен находившийся в розыске экс-президент страны Аскар Акаев. Его передали межведомственной следственной группе.

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Акаева подозревают в коррупции на золоторудном месторождении "Кумтор".

Аскар Акаев с 1990 года был президентом Киргизской ССР, а затем президентом Киргизии до Революции тюльпанов в марте 2005 года. После этого он покинул страну.

В Киргизии Акаева и других бывших высокопоставленных чиновников решили привлечь к уголовной ответственности по факту коррупции при заключении генерального соглашения по проекту "Кумтор" в 1992 году, внесении в него изменений в 1994 году, а также при реструктуризации генерального соглашения с компанией "Камеко" в 2003 году, напомнили в ГКНБ.

По данным Генпрокуратуры, в период с 1992 по 2019 год отдельные должностные лица и руководство ОАО "Кыргызалтын", "создав противоправную и устойчивую связь" с представителями канадской компании Cameco, Centerra Gold Inc., а также ЗАО "Кумтор Оперейтинг Компани" и ЗАО "Кумтор Голд Компани", "в целях незаконного получения материальных и других благ заключали заведомо невыгодные для Киргизии соглашения по разработке золоторудного месторождения "Кумтор".

Во время следствия ГКНБ активно работал над "восстановлением исторической справедливости в части привлечения Акаева к уголовной ответственности путем доставления его на территорию республики".

В сентябре 2012 года тогдашний посол Киргизии в Казахстане Эсенгул Омуралиев выразил уверенность, что Акаев и сменивший его на посту президента Курманбек Бакиев могут вернуться на родину, если попросят прощения у сограждан и народ их простит.

Киргизия Аскар Акаев Бишкек ГКНБ Кумтор Cameco

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