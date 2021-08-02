Правозащитница узнала, что Акаев не уведомил семью о возвращении в Бишкек

Экс-президент подтвердил, что готов ответить на все вопросы следствия по делу месторождения "Кумтор"

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Бывший президент Киргизии Аскар Акаев сам решил вернуться в Бишкек после долго отъезда, он прибыл на родину с сыном Илимом, дочь и жену о своих планах не уведомил, сообщила киргизская правозащитница Токтаим Уметалиева.

"Я связалась с родственниками Аскара Акаева, его дочерью и супругой. Они не знали, что он вернулся в Бишкек. Это его осознанный шаг, решение о возвращении он принял самостоятельно, не советуясь с родственниками", - сказала она.

По ее словам, Акаев готов ответить на все вопросы следствия по делу о коррупции на золоторудном месторождении "Кумтор" и рассказать следствию и общественности все подробности.

Первый президент Киргизии покинул страну в 2005 году, после того, как был смещен с должности в результате Тюльпановой революции. С тех пор он в Киргизии не бывал.

В 2010 году он был лишен неприкосновенности.

2 августа Госкомитет национальной безопасности Киргизии сообщил, что Акаев доставлен в Бишкек и с ним начали работать следователи. Экс-президент был объявлен в розыск по уголовному делу о месторождении "Кумтор".

После допроса в ГНКБ 2 августа Акаев подтвердил журналистам, что приехал в Бишкек, чтобы помочь следствию, и готов "чистосердечно рассказать, как реализовывали проект "Кумтор"".

"Ко мне есть претензии. Я готов помочь следствию, дать показания. Меня приняли радушно, было внимательное отношение. Прошел первый допрос, я ответил на вопросы. Я только прилетел, ознакомился с делом. Больше ничего сказать не могу", - продолжил он.

По его словам, его принял президент Садыр Жапаров, "прием был радушный".

"Я благодарен Садыру Жапарову, что он позволил мне приехать", - заключил Акаев.

Как напомнили в ГНКБ, Акаев и другие бывшие высокопоставленные чиновники были привлечены к уголовной ответственности по факту коррупции при заключении генерального соглашения по проекту "Кумтор" в 1992 году, внесении в него изменений в 1994 году, а также при реструктуризации генерального соглашения с компанией Cameco в 2003 году.

По данным Генпрокуратуры Киргизии, в период с 1992 по 2019 год отдельные должностные лица и руководство ОАО "Кыргызалтын", "создав противоправную и устойчивую связь" с представителями канадской компании Cameco, Centerra Gold Inc., а также ЗАО "Кумтор Оперейтинг Компани" и ЗАО "Кумтор Голд Компани", "в целях незаконного получения материальных и других благ заключали заведомо невыгодные для Киргизии соглашения по разработке золоторудного месторождения "Кумтор".

По этому делу сейчас арестованы в том числе бывшие премьер-министры страны Омурбек Бабанов и Мухаммедкалый Абылгазиев, а также бывший спикер парламента Асылбек Жээнбеков - родной брат бывшего президента Сооронбая Жээнбекова.

Кумтор - один из крупнейших золотых рудников в Центральной Азии. Он расположен в Иссык-Кульской области на севере Киргизии в 60 км от границы с Китаем на высоте более 4 тыс. метров.

Рудник разрабатывало дочернее предприятие канадской компании Centerra Gold Inc. ЗАО "Кумтор Голд Компани". У Centerra Gold Inc. есть активы в Северной Америке, Азии и других регионах, а крупнейшими являются Кумтор и рудник Mount Milligan в Канаде.

Киргизия через государственное ОАО "Кыргызалтын" владеет почти 26% акций Centerra Gold Inc.