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Причиной смерти участника воскресных протестов в Берлине стал инфаркт

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Причиной смерти мужчины после воскресной акции протеста в Берлине стал инфаркт, сообщила в понедельник прокуратура города.

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"Предписанное прокуратурой и проведенное сегодня в Институте правовой медицины клиники "Шарите" вскрытие предварительно показало, что причиной смерти стал инфаркт", - сказано в поступившем в "Интерфакс" сообщении ведомства.

Мужчина 48 лет был задержан полицией накануне в ходе несогласованной властями демонстрации против антикоронавирусных ограничений. Около 16:20 воскресенья мужчина вместе с другими демонстрантами стал прорываться через цепь полицейских, при этом пострадал один сотрудник полиции.

Полицейские задержали гражданина и стали проверять его документы, в ходе проверки он пожаловался на боль в плече, но от вызова врача отказался. Когда его повезли в участок для установления личности, мужчина снова пожаловался на боль, полицейские вызвали скорую помощь. Уже в присутствии врачей мужчине стало плохо, первая помощь на месте не помогла, и вечером он скончался в реанимации "Шарите".

В воскресенье в Берлине прошли 13 акций протеста против коронавирусных ограничений. На площадь неподалеку от Бранденбургских ворот разместили водометы. Днем там собрались сотни сторонников движения Querdenken 711. Демонстрация представителей Querdenken 711 согласована с властями города не была из-за невозможности соблюдать правила социальной дистанции во время пандемии.

Изначально полицейские планировали предотвратить проведение акций, но сделать этого не удалось. По сообщениям полиции, в ходе воскресных акций были задержаны около 600 человек.

Берлин

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