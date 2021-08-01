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Около 600 человек задержали в Берлине на акциях против COVID-ограничений

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Около 600 человек были задержаны в Берлине в ходе акций против коронавирусных ограничений, сообщил журналистам в воскресенье представитель полиции.

Пандемия коронавируса

В течение дня в городе прошли 13 акций протеста аналогичной тематики. На площадь, на которой установлена Колонна Победы неподалеку от Бранденбургских ворот, даже подогнали водометы. Там днем собрались сотни сторонников движения Querdenken 711. Демонстрация представителей Querdenken 711 согласована с властями города не была из-за невозможности соблюдать правила социальной дистанции во время пандемии.

Изначально полицейские планировали предотвратить проведение акций, но сделать этого не удалось.

В воскресенье сообщалось, что противники ограничительных мер против пандемии коронавируса в Берлине вышли на протесты.

Хроника 09 января 2020 года – 01 августа 2021 годаПандемия коронавируса
COVID-19 ЕС коронавирус Германия Берлин

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