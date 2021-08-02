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Мужчина скончался в Берлине после воскресной акции протеста

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Мужчина 49 лет скончался в Берлине после воскресной акции протеста против COVID-ограничений, сообщает в понедельник таблоид Bild.

По информации издания, мужчина принимал участие в акции и был задержан полицией. Когда полицейские проверяли его документы, он почувствовал покалывание в руке и груди. Мужчине была оказана первая помощь и вызваны медики. Позже он скончался в больнице, причины смерти пока не установлены.

В воскресенье, 1 августа, в Берлине прошли 13 акций протеста против коронавирусных ограничений. На площадь неподалеку от Бранденбургских ворот даже подогнали водометы. Днем там собрались сотни сторонников движения Querdenken 711. Демонстрация представителей Querdenken 711 согласована с властями города не была из-за невозможности соблюдать правила социальной дистанции во время пандемии.

Изначально полицейские планировали предотвратить проведение акций, но сделать этого не удалось. По сообщениям полиции, в ходе воскресных акций было задержано около 600 человек.

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Хроника 09 января 2020 года – 02 августа 2021 годаПандемия коронавируса
Берлин Германия Коронавирус

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