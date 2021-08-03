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Экс-премьер Киргизии Темир Сариев задержан по делу "Кумтора"

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Следственные органы задержали экс-премьера Киргизии Темира Сариева по делу о коррупции при реализации проекта разработки золоторудного месторождения "Кумтор", сообщила во вторник пресс-служба Госкомитета национальной безопасности страны.

По ее данным, следствием установлено, что Сариев, будучи министром экономики, занизил сумму экологического ущерба от работы рудника "Кумтор" на несколько миллиардов сомов, в результате чего государству был причинен колоссальный ущерб.

В ближайшие 48 часов Первомайский районный суд Бишкека рассмотрит вопрос об избрании Сариеву меры пресечения.

По данным Генпрокуратуры, в период с 1992 по 2019 год отдельные должностные лица и руководство ОАО "Кыргызалтын", "создав противоправную и устойчивую связь" с представителями канадской компании Cameco, Centerra Gold Inc., а также ЗАО "Кумтор Оперейтинг Компани" и ЗАО "Кумтор Голд Компани", "в целях незаконного получения материальных и других благ заключали заведомо невыгодные для Киргизии соглашения по разработке золоторудного месторождения "Кумтор".

Сариев занимал пост премьера Киргизии в 2015-2016 годах. С 2011 по 2015 год был министром экономики страны.

Накануне стало известно, в Бишкек доставили бывшего президента Киргизии Аскара Акаева, который также фигурирует в деле "Кумтора". Сообщалось, что он добровольно согласился дать показания.

Киргизия Темир Сариев

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