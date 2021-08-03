Полиция сообщила о двух версиях смерти главы "Белорусского дома на Украине"

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы рассматривают версии суицида главы общественной организации "Белорусский дом на Украине" Виталия Шишова и его умышленного убийства с имитацией самоубийства, заявил глава Национальный полиции Игорь Клименко на брифинге во вторник в Киеве.

По его словам, изучается образ жизни и общественная деятельность Шишова, являющемся гражданином Белоруссии. "Это мы можем узнать после опроса свидетелей, после анализа с видеокамеры, проведения следственных экспериментов и ряда экспертиз", - сказал Клименко.

Глава Нацполиции Украины также заявил, что Шишов ранее не обращался в украинские правоохранительные органы по поводу возможной слежки за ним.

"Хочу заверить: мы проверили все обращения гражданина Шишова, которые, возможно, могли бы дойти до полиции - таких обращений не было, ни в прошлом, ни в этом году. Это раз. Если будет получена в ходе досудебного расследования дополнительная информация... конечно же, эта информация сразу же будет срочно передана соответствующим службам", - сказал Клименко.

На вопрос журналиста, есть ли у полиции какая-либо информация о слежке за Шишовым, глава ведомства ответил: "Нет, на данный момент такая информация у Национальной полиции отсутствует".

Шишов исчез 2 августа во время пробежки. Во вторник он был найден мертвым в одном из киевских парков.

Как сообщается на страницах "Белорусского дома на Украине" в Instagram и Twitter, Шишов переехал на Украину осенью 2020 года после участия в протестах в Гомеле. "За Виталиком велась слежка. О фактах были соответствующие уведомления полиции. Также нас неоднократно предупреждали как местные источники, так и свои люди в РБ о всевозможных провокациях вплоть до похищения и ликвидации", - говорится в сообщении.

По данным СМИ, "Белорусский дом на Украине" - это общественная организация, которая оказывает помощь гражданам Белоруссии с жильем и трудоустройством на Украине.