Глава "Белорусского дома на Украине" найден мертвым в киевском парке

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Гражданина Белоруссии, главу "Белорусского дома на Украине" Виталия Шишова, который исчез накануне в Киеве, нашли мертвым во вторник в одном из парков недалеко от места его проживания, сообщает киевская полиция.

Мобильный телефон и личные вещи Шишова изъяты с места происшествия, говорится в сообщении. Полиция начала уголовное производство по статье 115 УК Украины (умышленное убийство) и будет проверять все версии, в том числе версию убийства, замаскированную под суицид.

Полная картина событий будет установлена после допроса свидетелей, анализа видеозаписей с камер системы "Безопасный город", проведения экспертиз и следственных экспериментов, отмечают в полиции.

Шишов исчез 2 августа во время пробежки. В пресс-службе "Белорусского дома" сообщали, что с номера Шишова было сделано несколько так называемых глухарей (звонок, который сбрасывают сразу же после ответа на него), позже связь оборвалась.

"Белорусский дом на Украине" (БДУ) - общественная организация, которая занимается поддержкой эмигрировавших из Белоруссии граждан.