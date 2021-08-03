США пообещали следить за расследованием смерти активиста Шишова

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Власти США будут следить за ходом расследования смерти главы "Белорусского дома на Украине" Виталия Шишова, заявил во вторник представитель госдепа Нед Прайс.

"Мы очень опечалены сообщениями о трагической смерти Виталия Шишова. Мы продолжаем внимательно следить за расследованием этого дела, проводимым украинскими властями", - сказал он на брифинге.

Как сообщалось, гражданина Белоруссии Шишова, который исчез накануне в Киеве, нашли во вторник мертвым в одном из парков недалеко от места его проживания.

Украинские правоохранительные органы рассматривают версии суицида Шишова и его умышленного убийства с имитацией самоубийства.

По данным страниц в Instagram и Twitter "Белорусского дома на Украине", Шишов переехал на Украину осенью 2020 года после участия в протестах в Гомеле. "За Виталиком велась слежка. О фактах были соответствующие уведомления полиции. Также нас неоднократно предупреждали как местные источники, так и свои люди в РБ о всевозможных провокациях вплоть до похищения и ликвидации", - сказано в сообщении.

Как следует из публикаций в СМИ, "Белорусский дом на Украине" - это общественная организация, которая оказывает помощь гражданам Белоруссии с жильем и трудоустройством на Украине.