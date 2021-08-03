Запуск корабля Starliner на МКС снова перенесли
Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Второй тестовый запуск на МКС космического корабля CST-100 Starliner, намечавшийся на 3 августа, снова отложен, сообщила компания производитель Boeing.
При подготовке к пуску специалисты компании заметили нештатные показатели индикаторов позиций клапанов в двигательной установке. Оборудование проверяли после грозы. В компании допускают, что корабль все же будет запущен на орбиту 4 августа.
Сообщение об отмене запуска появилось за три часа до намеченного старта.
Первоначально запуск корабля в беспилотном режиме с тяжелой ракетой-носителем Atlas 5 компании United Launch Alliance намечался на 30 июля. Его перенесли на 3 августа из-за инцидента с пристыковкой к МКС российского модуля "Наука": тогда двигатели модуля внезапно включились, и станцию развернуло на 45 градусов.
Корабль CST-100 Starliner корпорации Boeing разрабатывается для будущих полетов американских астронавтов на орбиту.
Во время первого пробного пуска 20 декабря 2019 года он не смог состыковаться с МКС из-за сбоя в системе расчета времени работы двигателей.
По контракту с NASA корпорация Boeing получила более $5 млрд на разработку, производство корабля Starliner, а также пуски для доставки астронавтов на МКС и обратно на Землю. Он может вместить до семи человек.
Другая американская компания - SpaceX - по сходному контракту с NASA получила $3,1 млрд для разработки своего космического корабля Crew Dragon, который уже совершил ряд пилотируемых полетов на МКС.