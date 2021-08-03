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Космический корабль Starliner снова попытаются запустить 4 августа

Космический корабль Starliner снова попытаются запустить 4 августа
Фото: Joe Raedle/Getty Images

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Повторную попытку запуска космического корабля CST-100 Starliner компании Boeing к Международной космической станции, отмененную по техническим причинам, планируется предпринять в среду, сообщило НАСА.

Запуск предполагается осуществить с помощью тяжелой ракеты-носителя Atlas 5 компании United Launch Alliance (ULA) в 12:57 по времени Восточного побережья США (в 19:57 по Москве) с 41-го стартового комплекса на космодроме на мысе Канаверал во Флориде. Стыковка с МКС должна состояться 5 августа.

Во вторник запуск корабля Starliner корпорации Boeing в рамках второго тестового полета в беспилотном режиме к МКС был отменен за три часа до его проведения. Специалисты обнаружили неожиданные показания клапана в двигательной установке в ходе проверок после грозы в районе Космического центра имени Кеннеди.

Первоначально запуск корабля в беспилотном режиме с тяжелой ракетой-носителем Atlas 5 компании United Launch Alliance намечался на 30 июля. Его перенесли на 3 августа, в НАСА это объяснили проблемами на МКС из-за нештатного срабатывания двигателей на российском модуле "Наука" уже после стыковки.

Корабль CST-100 Starliner корпорации Boeing разрабатывается для будущих полетов американских астронавтов на орбиту.

В ходе первого тестового полета корабля, который был проведен 20 декабря 2019 года, ему не удалось состыковаться с МКС. Ракета успешно вывела непилотируемый корабль на суборбитальную траекторию. Однако после этого на нем возникла проблема, связанная со сбоем в системе расчета времени работы двигателей. В итоге Starliner вышел на нештатную, более низкую орбиту. Корабль перерасходовал топливо, и стыковка с МКС стала невозможной.

Он совершил успешную мягкую посадку на полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико. Это была первая посадка американской спускаемой капсулы на сушу. Все предыдущие американские аппараты приводнялись в океане.

За прошедшее после первого испытательного полета время Boeing и НАСА внесли около 80 корректирующих изменений в системы корабля перед проведением второго тестового испытания. Если полет пройдет успешно, то НАСА может сертифицировать Starliner для осуществления первого тестового полета с астронавтами на борту.

В рамках контракта с НАСА корпорация Boeing получила более $5 млрд на разработку, производство корабля Starliner, а также осуществление его миссий по доставке астронавтов на МКС и возвращению их на Землю. Он предназначен для экипажа в составе до семи человек.

Другая американская компания - SpaceX - по сходному контракту с НАСА получила $3,1 млрд для разработки своего космического корабля Crew Dragon, который уже совершил ряд пилотируемых полетов на МКС.

Starliner НАСА

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