Крикалев объяснил инцидент с "Наукой" тем, что модуль усомнился в стыковке

В "Роскосмосе" допустили отдаленные последствия из-за инцидента с двигателями модуля

Многоцелевой лабораторный модуль “Наука” Фото: Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Нештатное включение двигателей космического модуля "Наука" было вызвано тем, что после стыковки с МКС система управления модулем посчитала, что он все еще находится в свободном полете, сообщил исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

"Модуль, видимо, сам не мог поверить, что он уже состыковался, поэтому когда приводили в исходное систему управления модуля, то система управления решила что она еще в свободном полете, не понимала, что происходит, сработал алгоритм безопасности, включающий двигатели на отвод", - сказал Крикалев в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

"Такого, конечно, не должно было случиться, в причинах разбирается комиссия", - добавил он.

Могут быть последствия

Крикалев отметил, что инцидент с двигателями "Науки" не нанес повреждений МКС, но последствия могут проявиться в будущем.

"Включение двигателей – это динамика. Станция довольно деликатное устройство и российский сегмент, и американский – все сделано максимально легко. Дополнительная нагрузка, она вызывает нагрузку на приводы солнечных батарей, на фермы, на которых все это установлено. Сейчас, конечно, специалисты будут анализировать последствия и сейчас сказать о серьезности немного рановато, но, конечно, это нештатная ситуация, которую надо будет детально разбирать", - сказал Крикалев.

По его словам, специалисты "Роскосмоса" в ближайшее время определят последствия инцидента.

Накануне "Роскосмос" сообщил, что на 2 и 8 сентября запланированы выходы российских космонавтов в открытый космос для интеграции модуля в состав МКС.

29 июля модуль "Наука" успешно пристыковался к МКС. После стыковки модуля к МКС российский экипаж планировал открыть люк переходного отсека модуля "Звезда", а затем открыть люк модуля "Наука" и войти в жилую зону приборно-герметичного отсека, однако им не удалось это сделать. Позднее специалист ЦУП в ходе переговоров с экипажем попросил космонавтов прикрепить мановакууметры к люку модуля "Наука" для проверки давления.

Ранее, как сообщали в НАСА, произошло нештатное включение двигателей "Науки", из-за которого станцию развернуло на 45 градусов. Для компенсации импульса пришлось задействовать двигатели модуля "Звезда" и грузового корабля "Прогресс". В "Роскосмосе" объяснили инцидент работой с остатками топлива в модуле "Наука".

Перенесли полет Starliner

По данным американского агентства, из-за ситуации был отложен запланированный на 30 июля запуск к МКС космического корабля Starliner. В "Роскосмосе" заявили, что перенос пуска связан с плохими погодными условиями.

"Полет Международной космической станции продолжается по намеченной программе", - сообщили в госкорпорации.

Сроки запуска модуля неоднократно переносились. Изначально пуск модуля "Наука" был назначен на 2017 год, но был перенесен на 2018 год из-за засора в топливной системе. Засор мог спровоцировать поломку двигательной системы МКС, поэтому модуль был возвращен производителю на доработку. Позднее Рогозин сообщил, что основной причиной проблем с топливной системой "Науки" был не засор, а брак.

Новый российский модуль предназначен для наращивания технических и эксплуатационных возможностей российского сегмента МКС. Он будет обеспечивать возможность реализации программы научных исследований в интересах фундаментальной науки и социальной сферы, и в том числе развитие и наращивание ресурсов российского сегмента МКС.