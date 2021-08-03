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В больницах остаются пятеро россиян, пострадавших в ДТП в Анталье

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - После ДТП с туристическим автобусом в провинции Анталья в больницах остаются пятеро россиян в состоянии разной степени тяжести, выписано из стационаров 15 человек, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава РФ.

"На данный момент из стационаров выписаны 15 человек, пострадавших в результате ДТП в городе Манавгат в провинции Анталья. Еще пятеро пострадавших остаются в больницах, их состояние оценивается как тяжелое различной степени тяжести. Трое были прооперированы. Пациенты находятся под наблюдением врачей", - говорится в сообщении.

Ранее во вторник в Минздраве сообщили, что двое россиян, включая пятилетнего ребенка, пострадавшие в ДТП в Анталии, находятся в стабильно тяжелом состоянии, состояние еще двоих оценивается как средней степени тяжести, угрозы их жизни нет. Там заверили, что необходимости в срочной эвакуации пострадавших на территорию России нет.

Минздрав России контролирует оказание медицинской помощи пострадавшим россиянам.

2 августа в районе курорта Манавгат в провинции Анталья произошло ДТП с участием автобуса, перевозившегося в аэропорт группу из 22 российских туристов для вылета вечерним рейсом в Самару. В результате трое россиян погибли, пятеро получили тяжелые ранения.

Турция Анталья

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