В Турции разбился автобус с российскими туристами

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - В Турции автобус, перевозивший туристов в провинции Анталья, попал в ДТП, есть погибшие и раненые, сообщают в понедельник турецкие СМИ.

По их данным, в автобусе находились туристы из России.

По данным телеканала CNN Turk, по меньшей мере, три человека погибли, еще 16 получили ранения.

В свою очередь газета Milliyet сообщает, что автобус в районе курорта Манавгат врезался в заграждение на боковой развязке, выехал на встречную полосу и перевернулся. К месту происшествия прибыли машины "скорой помощи" и полиции. Все пострадавшие доставлены в близлежащие больницы.