Британские ВМС предупредили о возможном захвате танкера у берегов ОАЭ

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Военно-морские силы Великобритании предупредили, что у берегов Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), возможно, захвачен танкер Asphalt Princess под панамским флагом, сообщило агентство Associated Press (AP).

Изначально Британская организация по координации морских торговых перевозок (UKMTO), входящая в состав британских ВМС, информировала об "инциденте" у берегов эмирата Эль-Фуджайра, однако позднее квалифицировала его как "возможный угон".

Практически одновременно, как сообщает агентство, шесть нефтяных танкеров в этом же регионе объявили о потере контроля над судами.

Ранджит Раджа - эксперт по нефти и судоходству компании Refinitiv - глобального поставщика данных и инфраструктуры финансовых рынков - заявил в связи с этим: "Если они находятся поблизости друг от друга и в одном и том же месте, то такое случается очень редко. Не могут все суда одновременно лишиться двигателей и способности управления".

Несколько позднее, пишет АР, одно из сообщивших о потере управления судов пришло в движение.

Официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс. комментируя инциденты с Asphalt Princess и другими судами в Оманском заливе, заявил журналистам, что "еще слишком рано делать заключение" о событиях.

Вместе с тем, ссылаясь на недавнее нападение, предположительно, с помощью беспилотника, на японский танкер Mercer Street, в котором Запад обвинил Тегеран, Прайс сказал: "Мы наблюдаем очень тревожную картину воинственности со стороны Ирана, в том числе в морской сфере".

В воскресенье минувшей недели премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что именно Иран несет ответственность за нападение на Mercer Street и израильская разведка имеет доказательства этого.

В свою очередь министерство иностранных дел Великобритании обнародовало заявление главы ведомства Доминика Рааба, согласно которому с очень большой долей вероятности причиной этого инцидента стали действия Ирана.

Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что Вашингтон также возлагает ответственность за нападение на танкер на Иран. Он добавил, что США работают с партнерами в связи с этой ситуацией и консультируются со странами региона и прочими государствами для ответных действий.

Тем временем в МИД Ирана предостерегли от попыток нанести урон суверенитету страны.

"Исламская Республика Иран не колеблется при защите ее безопасности и национальных интересов, и она ответит незамедлительно и решительно на любую возможную авантюру", - заявил представитель министерства Саид Хатибзаде.

Он отметил: "(Иран - ИФ) очень сожалел в связи с безосновательными обвинениями, выдвинутыми главой МИД Великобритании против Исламской Республики Иран, повторенными госсекретарем США в том же контексте и содержавшими противоречивые, ложные и провокационные претензии".

После сообщений о возможном угоне танкера близ берегов ОАЭ в МИД Ирана заявили, что инцидент выглядит подозрительно и предложили помощь в расследовании.