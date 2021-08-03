Иран предложил помощь в расследовании возможного угона танкера близ ОАЭ

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - В МИД Ирана после сообщений о возможном угоне танкера близ берегов ОАЭ заявили, что инцидент выглядит подозрительно и предложили помощь в расследовании, передает агентство "Мехр".

По словам официального представителя МИД Ирана Саида Хатибзаде, это "очень подозрительная ситуация".

Он также отметил, что "Иран готов предоставить помощь и тщательно расследовать инцидент".

Ранее во вторник в Морской торговой организации Великобритании сообщили, что неизвестные, возможно, угнали танкер близ побережья ОАЭ. Инциденту присвоена категория "возможный угон судна". Он происходит примерно в 111 км от эмирата Эль-Фуджайра.