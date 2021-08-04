Неизвестный пригрозил взорвать гранату в здании правительства Украины

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Неизвестный мужчина прошел в здание Кабинета министров Украины и угрожает подорвать гранату. Соответствующее видео появилось в социальных сетях.

Информацию агентству "Интерфакс-Украина" подтвердили в полиции Киева. "Да, поступил такой вызов, на месте работают правоохранители", - сообщили в киевском главке полиции.

В Кабинете министров Украины агентству заявили, что не комментируют происходящее, вопросом занимается министерство внутренних дел и полиция. Также отметили, что подготовка к заседанию Кабинета министров проходит в обычном режиме.