Задержан угрожавший взорвать гранату в здании правительства Украины

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который вошел в здание Кабинета министров Украины и угрожал взорвать гранату, сообщил глава Национальный полиции Игорь Клименко журналистам в среду.

"Полиция только что закончила специальную операцию по обезвреживанию гражданина. Он будет подозреваемым, прокуратура примет по нему решение", - сказал Клименко.

При этом глава Нацполиции подчеркнул, что у задержанного "в руках была граната, боевая, которая могла причинить вред и людям, и государственному зданию".

Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина прошел в здание Кабинета министров Украины и угрожает подорвать гранату.