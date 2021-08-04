Ростуризм сообщил, что в больницах Антальи остаются 6 пострадавших в ДТП россиян

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Шестеро россиян из числа пострадавших в ДТП в Анталье продолжают лечение в больницах, им оказывается вся необходимая помощь. Об этом сообщает в среду пресс-служба Ростуризма.

"Согласно последним данным, в больнице остаются шестеро пострадавших россиян, всем им оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме. Одного туриста перевели из реанимации в общую палату, трое находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Всех их накануне перевезли в больницу города Анталья для оказания более квалифицированной медицинской помощи. Кроме того, двоим туристам вчера после выписки понадобилось дополнительное стационарное лечение, они также находятся в Анталье", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, туристы, которых вчера выписали из больниц, были размещены в отеле в городе Сиде за счет туроператора. Двое россиян уже вылетели домой, еще 10 вылетают сегодня.

"Туроператор также организовал прибытие в Турцию родственников пострадавших. Первая группа уже прилетела в Анталью в сопровождении психолога МЧС России. Остальные родственники прилетают в течение дня", - сообщает пресс-служба.

В сообщении отмечается, что все медицинские расходы пострадавших российских туристов, а также иные расходы, связанные с их пребыванием на территории Турции и перелетом в Россию, будут покрыты за счет страховой компании и туроператора.

"Также страховая компания и туроператор полностью обеспечат репатриацию погибших", - подчеркивает пресс-служба Ростуризма.

2 августа в районе курорта Манавгат в провинции Анталья произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего в аэропорт группу из 22 российских туристов. Они должны были вечерним рейсом вылететь в Самару. Туристы путешествовали по линии туроператора "Интурист". Сообщалось, что в результате аварии погибли три россиянина, пятеро получили тяжелые ранения. По предварительной информации, причиной аварии стали действия водителя – автобус врезался в ограждение на съезде с дороги, выехал на встречную полосу и перевернулся.