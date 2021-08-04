СК Белоруссии возбудил дело об убийстве мигранта на границе с Литвой

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Следственный комитет Белоруссии сообщил о возбуждении уголовного дела по факту убийства мигранта на границе с Литвой, а также о проведении комплекса следственных мероприятий

"Центральный аппарат Следственного комитета по этому факту возбудил уголовное дело по ч.1 ст.139 (убийство) УК", - приводит сообщение СК госагентство БелТА в среду.

Следователи провели осмотр места происшествия, зафиксировали следовую картину, допросили свидетелей, в том числе сотрудников Государственного пограничного комитета и местных жителей. "Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительной информации ГКСЭ (Госкомитет судебных экспертиз Белоруссии - ИФ), факт насильственной смерти нашел свое подтверждение", - сказано в сообщении.

По данным следствия, вечером 3 августа при проверке информации, поступившей от местных жителей, сотрудники пограничной заставы "Бенякони" на участке поля вблизи белорусско-литовской границы в Вороновском районе Белоруссии обнаружили 29-летнего мужчину в тяжелом состоянии с многочисленными телесными повреждениями. Несмотря на оперативно оказанную первую медицинскую помощь, мужчина скончался. В ходе проведения первоначальных следственных действий установлено, что погибший был гражданином Ирака.

Как сообщалось, расследование находится под контролем президента Белоруссии Александра Лукашенко.

3 августа литовские пограничники начали разворачивать нелегальных мигрантов, прибывающих из Белоруссии. Такие полномочия пограничники получили на основании принятого ранее главой МВД Литвы Агне Билотайте распоряжения.

В Литву через границу с Белоруссией в этом году попали 4 090 нелегальных мигрантов.