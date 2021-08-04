Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:15Заразились
на 04.08В России 6 356 784+22 589В мире 199 565 838+640 774
Синхронное плавание13:30Женщины, Финал  Россия Китай УкраинаПодробнееВолейбол15:30Женщины, 1/4 Финала, #4Подробнее

СК Белоруссии возбудил дело об убийстве мигранта на границе с Литвой

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Следственный комитет Белоруссии сообщил о возбуждении уголовного дела по факту убийства мигранта на границе с Литвой, а также о проведении комплекса следственных мероприятий

"Центральный аппарат Следственного комитета по этому факту возбудил уголовное дело по ч.1 ст.139 (убийство) УК", - приводит сообщение СК госагентство БелТА в среду.

Следователи провели осмотр места происшествия, зафиксировали следовую картину, допросили свидетелей, в том числе сотрудников Государственного пограничного комитета и местных жителей. "Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительной информации ГКСЭ (Госкомитет судебных экспертиз Белоруссии - ИФ), факт насильственной смерти нашел свое подтверждение", - сказано в сообщении.

По данным следствия, вечером 3 августа при проверке информации, поступившей от местных жителей, сотрудники пограничной заставы "Бенякони" на участке поля вблизи белорусско-литовской границы в Вороновском районе Белоруссии обнаружили 29-летнего мужчину в тяжелом состоянии с многочисленными телесными повреждениями. Несмотря на оперативно оказанную первую медицинскую помощь, мужчина скончался. В ходе проведения первоначальных следственных действий установлено, что погибший был гражданином Ирака.

Как сообщалось, расследование находится под контролем президента Белоруссии Александра Лукашенко.

3 августа литовские пограничники начали разворачивать нелегальных мигрантов, прибывающих из Белоруссии. Такие полномочия пограничники получили на основании принятого ранее главой МВД Литвы Агне Билотайте распоряжения.

В Литву через границу с Белоруссией в этом году попали 4 090 нелегальных мигрантов.

Белоруссия Литва Ирак

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: среда, 4 августа

В Чехии три человека погибли при столкновении поездов

Пандемия коронавируса

Глава ВОЗ выступил за мораторий на прививки от COVID-19 третьей дозой

Глава ВОЗ выступил за мораторий на прививки от COVID-19 третьей дозой
Пандемия коронавируса

РФПИ счел политизированными заявления представителей ЕС о "Спутнике V"

Самолет с Тимановской обходит воздушное пространство Белоруссии

Самолет с Тимановской обходит воздушное пространство Белоруссии

Задержан угрожавший взорвать гранату в здании правительства Украины

Неизвестный пригрозил взорвать гранату в здании правительства Украины

Австралийские ученые обнаружили активность черного тмина против COVID

Австралийские ученые обнаружили активность черного тмина против COVID

Напавшие покинули атакованный танкер в Оманском заливе

Что случилось этой ночью: среда, 4 августа

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');