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Iraqi Airways отменила рейс из Басры в Минск на фоне проблем с мигрантами

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Авиакомпания Iraqi Airways отменила рейс из Басры в Минск, намеченный на 5 августа, сообщил Минский аэропорт.

Посол Европейского союза в Ираке Мартин Хат сообщил BNS, что полеты Iraqi Airways в Минск на предстоящие десять дней должны быть отменены в связи с напряженной ситуацией на белорусско-литовской границе, которую стали массово пересекать беженцы из Ирака.

Рейс частной компании Fly Baghdad в Минск в четверг утром успешно вылетел и должен прибыть в Белоруссию в середине дня, отмечает BNS.

ЕС в последнее время начал переговоры с Багдадом, чтобы вернуть незаконно пересекших белорусско-литовскую границу иракцев в страну происхождения, а также убедить Ирак снизить количество полетов в Минск.

В конце мая, в ответ на реакцию Запада на принудительную посадку самолета Ryanair в Минске, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна больше не будет помогать Европе, останавливая на границе с Литвой наркоторговцев и мигрантов. После этого в Литве резко возрос поток проникающих в страну из Белоруссии нелегальных мигрантов, в основном граждан Ирака. 2 июля Литва ввела экстремальную ситуацию из-за наплыва мигрантов, затем решила отгородиться от Белоруссии стеной, которую еще предстоит построить. 3 июля литовским пограничникам разрешили разворачивать нелегалов, пытающихся пересечь границу со стороны Белоруссии.

Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что днем 4 августа полоцкие пограничники "зафиксировали попытку агрессивного выдворения восьмерых мигрантов пятью литовскими силовиками на территорию Беларуси", но не впустили нелегалов. Беженцы остались в Литве, одному из них стало плохо, литовские врачи и пограничники ему не помогли, он перешел на территорию Белоруссии и там ему оказали медицинскую помощь, утверждает Госпогранкомитет.

То же ведомство 4 августа сообщило, что утром у границы был найден жестоко избитый гражданин Ирака, который вскоре умер. СК Белоруссии возбудил в связи с этим уголовное дело. Белорусский МИД выразил надежду, что по фактам применения насилия к мигрантам на границе будет проведено международное расследование.

Литовские пограничники отрицают, что превышают полномочия.

5 августа президент Литвы Гитанас Науседа заявил порталу 15min.lt, что предложение Службы охраны госграницы о возведении стены с колючей проволокой является экономически приемлемым решением, часть забора на границе с Белоруссией должна появиться до весны.

Iraqi Airways Ирак Белоруссия Литва Басра Минск

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