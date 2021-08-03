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Литовским пограничникам позволили разворачивать нелегальных мигрантов из Белоруссии

Литовским пограничникам позволили разворачивать нелегальных мигрантов из Белоруссии
Сотрудники подразделения полиции Литвы по борьбе с терроризмом
Фото: АР/ТАСС

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - С полуночи в Литву не пустили около 180 нелегальных мигрантов, намеревавшихся пересечь государственную границу со стороны Белоруссии. Об этом сообщил журналистам во вторник глава Службы охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) Рустамас Любаевас.

Пограничники получили полномочия разворачивать пытающихся попасть в Литву нелегальных мигрантов на основании принятого накануне министром внутренних дел Агне Билотайте распоряжения.

"На территорию Литовской Республики не было допущено более 100 мигрантов", - сказал журналистам Любаевас, уточнив позже, что это число было примерно около 180.

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Любаевас сказал, что в отношении мигрантов не были применены специальные средства, однако отказался привести конкретные примеры, как разворачивали желающих пересечь границу из Белоруссии.

"Сейчас я не могу и не хотел бы комментировать тактические решения, потому что каждый из нас должен выполнять свой долг. Я, как глава службы, должен обеспечивать общее руководство, а соответствующие должностные лица выполняют свои полномочия", - отметил руководитель СОГГЛ.

"В каждом конкретном случае должностные лица на месте принимают решение о применении действий сдерживания или применении других мер воздействия", - добавил он.

По словам Любаеваса, мигрантов разворачивали вдоль всей литовско-белорусской границы, преимущественно в окрестностях Варены.

В распоряжении главы МВД предписано ведомствам, обеспечивающим и помогающим обеспечивать охрану госграницы Литвы с Белоруссией, позаботиться о том, чтобы лица пересекали сухопутную внешнюю границу только через пункты пограничного контроля.

Делающие это в других местах не должны допускаться на территорию страны и должны направляться на ближайший действующий международный пункт пограничного контроля.

Чтобы обеспечить это, должностные лица могут применять психическое воздействие и физическую силу против нелегальных мигрантов.

В Литву через границу с Белоруссией в этом году попало рекордное число нелегальных мигрантов – более 4 тысяч.

Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции "гибридной агрессией белорусского режима". Из-за этого в стране объявлена экстремальная ситуация.

Литва Белоруссия

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