США ввели визовые ограничения для чиновников трех стран

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что Соединенные Штаты ограничат выдачу въездных виз действующим и бывшим чиновникам из Гватемалы, Гондураса и Сальвадора, в отношении которых имеются сведения о причастности к коррупции и нарушению закона.

"Для активизации борьбы с коррупцией сегодня я объявляю о новой политике ограничения виз в соответствии со статьей 212 "Закона об иммиграции и гражданстве", касающейся выдачи виз нынешним или бывшим государственным должностным лицам Гватемалы, Гондураса или Сальвадора и другим лицам, которые, как считается, несут ответственность или причастны к подрыву демократии или верховенства закона", - говорится в заявлении дипломата, распространенном американским госдепом.

Блинкен пояснил, что эта мера принимается "в рамках усилий по оказанию помощи народам Гватемалы, Гондураса и Сальвадора в улучшении их политических, экономических условий и условий безопасности", поскольку население трех стран зачастую "сталкивается с коррупцией и безнаказанностью" со стороны руководящих чиновников. Отказ от выдачи въездных виз в США коснется также членов семей чиновников, которые подпадают под новые требования, отмечается в заявлении госсекретаря.