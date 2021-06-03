Белоруссия сократит численность персонала дипмиссии США

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Белоруссия сокращает дипломатический и административно-технический персонал американской дипмиссии, сообщил в четверг пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.

"Сегодня в МИД был вызван Временный поверенный в делах США в Белоруссии, которому объявлено об ответных мерах. В их числе сокращение дипломатического и административно-технического персонала американской дипмиссии, ужесточение визовых процедур, ограничение работы американских специалистов в Белоруссии на временной основе", - сообщил Глаз. Его комментарий опубликован на сайте МИД.

Глаз также сообщил, что Минск отзывает решение о работе в Белоруссии Агентства США по международному развитию.

При этом пресс-секретарь МИД заверил, что Минск не настроен на эскалацию с США и готов продолжать контакты на принципах равноправия.

Он напомнил, что 3 июня "формально начали действовать ранее объявленные односторонние санкции США в отношении нескольких белорусских предприятий нефтехимического комплекса".

"Это незаконные действия, противоречащие международному праву и призванные оказать давление на суверенное государство. Данные меры нанесут ущерб трудовым коллективам затронутых субъектов, простым белорусским гражданам. Хотя американская сторона прогнозируемо продолжит повторять заклинания о поддержке белорусского народа и умных бомбах, ой, простите, точнее - точечных санкциях. На деле эта поддержка выражается именно таким образом. Отрадно, что все больше наших граждан начинают это прекрасно понимать", - сказал он.

Американские санкции

В конце мая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США 3 июня введут санкции против девяти предприятий Белоруссии, ранее получивших льготы по ряду генеральных лицензий Минфина, и Вашингтон в координации с ЕС и другими партнерами также разработают целевые санкции в отношении представителей белорусской власти.

"В результате этой меры гражданам США будет запрещено участвовать в сделках с этими организациями, их имуществом или их интересами в собственности", - пояснила она.

В то же время, как сообщалось, в апреле Минфин и Госдепартамент США уже объявляли о возобновлении санкционного режима в отношении девяти государственных предприятий Белоруссии.

В "черный список" Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) возвращаются "Белнефтехим", "Нафтан", "Гродно азот", "Гродно химволокно", "Лакокраска" и "Полоцк стекловолокно".

OFAC сообщил, что лицензия, отменившая санкции против этих предприятий в 2006 году, аннулируется, американским юридическим и физическим лицам предписано за 45 дней свернуть все операции с этими белорусскими контрагентами.