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Байден отменил санкции против сотрудников Международного уголовного суда

Несмотря на отмену введенных Трампом санкций, разногласия с судом у США остаются

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Администрация США приняла решение отменить решение Дональда Трампа о введении санкций против ряда сотрудников Международного уголовного суда (МУС), сообщает в пятницу госдеп.

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"Сегодня президент Байден отменил указ номер 139928..., положив таким образом конец угрозе введения экономических санкций и визовых ограничений против связанных с МУС людей", - говорится в пресс-релизе американского внешнеполитического ведомства.

В нем отмечается, что в результате санкции снимаются с прокурора МУС Фату Бенсуда и руководителя одного из подразделений суда Факисо Мочочоко.

"Кроме того, госдепартамент отменил распоряжение от 2019 года о визовых ограничениях в отношении некоторых сотрудников МУС", - говорится в сообщении.

При этом госдеп подчеркивает, что эти шаги не означают, что у США больше нет претензий к работе суда. "Мы по-прежнему в корне не согласны с действиями МУС по Афганистану и Палестине", - говорится в пресс-релизе. При это госдеп теперь считает более продуктивным пытаться вести диалог с судом по спорным вопросам, а не вводить санкции.

Госдепартамент напоминает, что поддерживает планы по реформированию МУС.

В 2019 году госсекретарь США Майк Помпео объявил о готовности Вашингтона вводить визовые ограничения в отношении сотрудников Международного уголовного суда за проведение расследования действий военных США.

В сентябре 2020 года администрация президента США Дональда Трампа объявила о введении санкций в отношении прокурора МУС ввиду того, что суд продолжает расследования в отношении американских граждан. Занимавший тогда пост госсекретаря США Помпео назвал МУС "насквозь коррумпированным".

В июне 2020 года Трамп издал указ о введении экономических санкций в отношении сотрудников МУС, причастных к расследованию предполагаемых военных преступлений, совершенных военнослужащими США в Афганистане.

МУС был учрежден в 2002 году в Гааге. В его компетенцию входит расследование военных преступлений, геноцида и преступлений против человечности в странах и территориях (не признаваемых некоторыми странами), где ответственные за это лица могут избежать правосудия. США отказались от участия в работе этого суда.

США Дональд Трамп Джо Байден МУС

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