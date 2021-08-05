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Ереван сообщил о размещении пограничников РФ у границы с Азербайджаном

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Российские пограничники размещены в граничащей с Азербайджаном Тавушской области на северо-востоке Армении, сообщает Минобороны Армении.

"На участке села Воскепар Тавушской области размещены российские пограничники", - заявили в пресс-службе армянского военного ведомства. Там добавили, что идет строительство "помещений тылового обеспечения".

В Минобороны отметили, что процесс осуществляется в рамках армяно-российского сотрудничества.

Вместе с тем министр обороны Армении Аршак Карапетян в четверг на заседании коллегии ведомства поручил "исключить любые попытки продвижения противника или улучшения позиций".

12-13 мая подразделения армии Азербайджана вошли на территорию Армении в Сюникской и Гегаркуникской областях. Армения в связи с этим обратилась в ОДКБ, а и.о. премьер-министра Никол Пашинян попросил президента России Владимира Путина о содействии.

12 июня Пашинян сообщил, что обсуждает с Москвой вопрос о размещении российских пограничников в приграничной линии с Азербайджаном с востока до юга Армении.

14 июля обострилась обстановка на границе Армении с Нахичеванью на участке населенного пункта Ерасх. Тогда Минобороны Армении сообщило о гибели армянского военного в результате выстрела со стороны ВС Азербайджана. Минобороны Азербайджана в ответ обвинило ВС Армении в обстреле позиции азербайджанских военных и ранении азербайджанского военнослужащего. С 19 июля перестрелка на границе возобновилась.

Армения Азербайджан

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