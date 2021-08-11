Минобороны Армении сообщило о новом обстреле со стороны Азербайджана

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Азербайджана обстреляли позиции армянской армии на участке населенного пункта Ерасх Араратской области на границе с Нахичеванской автономной республикой, сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

"11 августа с 15:30 до 20:00 ВС Азербайджана открыли огонь из оружия различного калибра в направлении армянских позиций на участке Ерасха. В результате ответных действий огонь противника был подавлен. С армянской стороны пострадавших нет", - сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

В ведомстве отметили, что по состоянию на 23:00 обстановка на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная.

В свою очередь Минобороны Азербайджана сообщает о обстрелах позиций азербайджанских военных в направлении Нахичевани и Гедабека.

"В среду с 16:20 до 21:05 11 августа ВС Армении из различного стрелкового оружия, в том числе из снайперских винтовок, с позиций, расположенных в населенном пункте Араздейен Вединского района, в населенном пункте Гойшу Басаркечерского района и с позиций в районе Чемберек периодически обстреливали позиции азербайджанской армии, расположенные в населенном пункте Гейдарбад Садараского района Нахичеванской Автономной Республики, в населенных пунктах Галакенд и Заманлы Гедабекского района", - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве Азербайджана также уточнили, что раненых и погибших среди азербайджанских военных нет.

С 14 июля обострилась обстановка на границе Армении с Нахичеванью на участке населенного пункта Ерасх. Тогда Минобороны Армении сообщило о гибели армянского военного в результате выстрела со стороны ВС Азербайджана. Минобороны Азербайджана в ответ обвинило ВС Армении в обстреле позиции азербайджанских военных и ранении азербайджанского военнослужащего.

В минувший вторник границу Армении с Нахичеванской автономной республикой Азербайджана на участке населенного пункта Ерасх посетил генсек ОДКБ Станислав Зась.

С 14 июля обострилась обстановка на границе Армении с Нахичеванью на участке населенного пункта Ерасх. Тогда Минобороны Армении сообщило о гибели армянского военного в результате выстрела со стороны ВС Азербайджана. Минобороны Азербайджана в ответ обвинило ВС Армении в обстреле позиции азербайджанских военных и ранении азербайджанского военнослужащего.

В минувший вторник границу Армении с Нахичеванской автономной республикой Азербайджана на участке населенного пункта Ерасх посетил генсек ОДКБ Станислав Зась.