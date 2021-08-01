Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу со стороны Армении

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - 1 августа примерно в 03:45 подразделения вооруженных сил Армении с позиций близ села Араздейен Ведийского района из стрелкового оружия разного калибра подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахичеванской Автономной Республики, говорится в сообщении Министерства обороны АР.

Потерь среди личного состава азербайджанской армии нет.

Противник был подавлен ответным огнем.

"В настоящее время ситуация в указанном направлении стабильна, оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск", - отметили в оборонном ведомстве.

Ранее Армения заявила об обстреле своих позиций ВС Азербайджана у села Ерасх на границе с Нахичеванской автономной республикой. Военные отметили, что после ответных действий армянской стороны огонь противника был подавлен, с армянской стороны пострадавших не было.