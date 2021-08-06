SpaceX установила космический корабль Starship на ракету Super Heavy

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Американская частная аэрокосмическая компания SpaceX завершила сборку многоразового двухступенчатого космического корабля Starship, который будет использоваться в миссии по возвращении человека на Луну в 2024 году, сообщает Nasaspaceflight.

В ходе сборки вторая ступень Starship-SN20 была соединена с первой ступенью ракеты - бустером Super Heavy Booster 4 с установленными в нем 29 двигателями Raptor в 15:55 по московскому времени на частном космодроме SpaceX в Техасе. По информации компании, окончательная версия ракеты будет протестирована в рамках орбитального полета над Мексиканским заливом и Флоридским проливом.

Перед окончательной сборкой специалисты SpaceX провели ряд испытаний ракет-прототипов. В течение 2019 года с космодрома Бока Чика (штат Техас) были проведены четыре испытания прототипа второй ступени, получившей название Starhopper. Специалисты проверяли возможность запуска аппарата и возможности использования двигателей Raptor.

В 2020-2021 годах были проведены семь тестов прототипов второй ступени ракеты серии Starship SN, по ходу которых проверялась возможность космического корабля к запуску, набору высоты, различным маневрам и повторному зажиганию двигателей.

Большинство испытаний прототипов завершились неудачей по различным причинам. И только последний прототип – Starship SN15 с тремя двигателями Raptor сумел в мае 2021 года успешно подняться на высоту с максимальным апогеем 10 км и впоследствии совершить мягкую посадку на Землю.

В сентябре 2019 года NASA обратилась к частным компаниям с предложением поучаствовать в конкурсе по созданию инновационных проектов в рамках программы по разработке системы высадки человека на Луну в 2024 году.

В конкурсе на получение контракта приняли участие SpaceX, Dynetics и Blue Origin в партнерстве с Lockheed Martin, Northrop Grumman и Draper.

В апреле этого года NASA объявило, что контракт на отправку астронавтов на Луну в 2024 году получила компания Илона Маска SpaceХ, которая должна разработать посадочный модуль Starship HLS для безопасного возвращения человека на Луну.

В сентябре 2020 года NASA опубликовало план "Артемида", согласно которому перед космическим ведомством стоит задача по безопасному возвращению человека на Луну в 2024 году.