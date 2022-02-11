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Маск заявил, что первый орбитальный полет ракеты-носителя Starship состоится в 2022 году

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Создатель американской аэрокосмической компании SpaceX заявил об уверенности в проведении первого орбитального полета сверхтяжелой ракеты-носителя Starship, которая будет использована при высадке человека на Луну, в текущем году.

"Я уверен, что мы запустим (Starship - ИФ) на орбиту в этом году", - сообщил Маск в ходе презентации, посвящённой прогрессу работ над проектом Starship.

Ранее полет ракеты планировался на февраль 2022 года, однако из-за большого количества комментариев общественности по заявке SpaceX на получение лицензии для проведения запусков с космодрома компании в Техасе Федеральному управлению гражданской авиации США пришлось отложить дату оценки планируемого места запусков на риск создания опасности для окружающей среды и местной инфраструктуры до 28 февраля. Теперь самой ранней возможной датой полета, если компании будет выдана лицензия, называется март 2022 года.

По плану компании, двухступенчатая ракета-носитель должна стартовать с частного космодрома SpaceX в южном Техасе. Спустя несколько минут после запуска двигателей нижняя ступень-ускоритель Super Heavy должна отстыковаться от верхней, а затем упасть в Мексиканском заливе. В то же время верхняя ступень ракеты должна выйти на орбиту Земли и сделать вокруг нее один виток, после чего она вернется в атмосферу планеты и "приводнится" в Тихом океане.

В сентябре 2019 года НАСА обратилась к частным компаниям с предложением поучаствовать в конкурсе по созданию инновационных проектов в рамках программы по разработке системы высадки человека на Луну в 2024 году.

В конкурсе на получение контракта приняли участие SpaceX, Dynetics и Blue Origin в партнерстве с Lockheed Martin, Northrop Grumman и Draper.

В апреле 2021 года НАСА объявило, что контракт на высадку астронавтов на Луну в 2024 году получила компания Илона Маска SpaceХ, которая должна разработать посадочный модуль Starship HLS для безопасного возвращения человека на Луну.

В сентябре 2020 года НАСА опубликовало план "Артемида", согласно которому перед космическим ведомством стоит задача по безопасному возвращению человека на Луну в 2024 году.

Илон Маск Starship SpaceX

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