Российский военный погиб в ДТП в Армении

По данным СМИ, в результате аварии еще четверо военнослужащих получили ранения

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Российский военный погиб, еще четверо получили ранения в результате дорожно-транспортного происшествия в Армении на трассе Гюмри - Ереван, сообщила газета "Московский комсомолец".

"Авария произошла в воскресенье утром возле населенного пункта Талин. Предварительная версия - военный за рулем личного автомобиля не справился с управлением, авто опрокинулось в кювет", - пишет издание со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

По данным газеты, погиб военнослужащий-контрактник. Четверо российских военнослужащих госпитализированы с травмами средней степени тяжести.

В Армении действует 102-ая российская военная база. Москва предоставляла Еревану государственный кредит на покупку российского вооружения и техники.

В Нагорном Карабахе действует российский миротворческий контингент.